Valtteri Bottas amenaza con retrazar la cita de Hamilton con la historia

Así, Bottas se postuló para la ‘pole position’, con la salvedad de que en Sochi, salir primero no suele corresponder con lograr la victoria. Desde que lo hiciera el alemán Nico Rosberg en 2016, ningún piloto que salió desde el primer lugar de la parrilla en Sochi logró el triunfo final. No lo hizo el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) en 2017, Bottas en 2018 ni el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) el año pasado. Necesitará más el finlandés para evitar el triunfo que podrá a Hamilton a comer en la mesa del ‘Káiser’.

En la primera sesión prácticamente no hubo pelea porque, aunque Bottas se impuso con un mejor crono de 1:34.923, Hamilton no hizo el esfuerzo de intentar una vuelta rápida seria y acabó con el penúltimo mejor tiempo, a 2.7 segundos de su compañero.

You May Also Like