Vals, criminalística, cementerios… Modernidad y tradición luchan a ritmo de thriller gótico en la Viena del siglo XIX

Esa “Viena tan bonita” que dice el autor esconde, además de muerte y truculencia, un mundo en plena transformación. “Estaban llegando muchos inventos, como la electricidad, los teléfonos, el cine, los automóviles… Además, la ciudad estaba recibiendo a muchos inmigrantes y se vivía un auge del antisemitismo”, que sufre uno de sus protagonistas, analiza el escritor, “la gente estaba confundida y no se sentía segura, lo que se trasladaba a la política”. Y reflexiona, “es un poco como lo que vivimos ahora con la revolución digital y de las nuevas tecnologías o el cambio climático , pero me encanta escribir sobre estas épocas en las que se siente que algo está cambiando en la Historia”.

Ahora regresa con una historia que no solo escarba en la histórica gótica de Viena, sino en los orígenes de la criminalística moderna . El maestro del protagonista en la novela es un personaje histórico real, el fiscal y juez Hans Gross, de la ciudad de Graz también en Austria, que escribió uno de los primeros manuales prácticos de esta materia: el Manual del Juez como Sistema de Criminalística. “Al lector le puede sorprender que el inicio de lo que hacen el FBI o en las series como C.S.I. no estuviera en Nueva York, Londres o París, sino en una pequeña ciudad austríaca”, explica este autor. “En ese manual”, explica Pötzsch, “aparece todo lo relacionado con exámenes de sangre, venenos, balística, análisis de escenarios… A día de hoy, el FBI sigue usando fragmentos de este manual . Fue el origen de la criminalística moderna y por eso quería escribir un thriller de misterio ambientado en ese final del siglo XIX. Ahí nació todo lo que vemos en series y películas”.

