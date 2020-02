Valor de la construcción cae más de $1,000 millones en los últimos tres años

Esta industria genera 175 mil empleos directos y 260 mil indirectos, más del 10% de la fuerza laboral del país. No obstante, Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Similares (Suntracs), confirmó que la mayoría de las empresas del sector de la construcción han reducido el personal a lo mínimo, porque no se les ha pagado.

