Valentía es: hacer justicia | La Prensa Panamá

Dijo un abogado exministro: “Todas las Cortes, han sido cortesanas” y ninguno de los imputados lo ha refutado. Antes de la sentencia amañada de marras en lo contencioso, Vicente me confió su opinión: Vamos a tener que acudir a las instancias internacionales, aquí no hay justicia. Con su hábil conducción, orientación, y contactos internacionales, siempre asistido y apoyado por su estudiosa compañera la doctora Anayansi Turner, así lo hicimos.

Conocí a Vicente cuando regresaba de Venezuela del exilio que me impusieron los militares y luego del multitudinario recibimiento de los trabajadores del extinto Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), los fieros combatientes del gremio sindical (SITIRHE), se reunieron a media noche de ese 03 de enero de 1990 y me solicitaron entre algunos aspectos, que querían que cambiara del gremio al asesor legal, por un joven profesional del derecho, quien jamás les había abandonado en lo difícil y cruento de la lucha por la democracia y la justicia en el país, cuando estuvieron dos años destituidos y perseguidos. Sobradas razones testimoniaron uno a uno y esa misma madrugada de 04, sin dudar, autoricé de inmediato lo solicitado.

A uno de esos valientes guerreros de la lucha por la libertad, la democracia y los derechos humanos hoy quiero referirme, ya que sin sus conocimientos, habilidad y arrojo, los daños causados por esta ley que desde un inicio se consintió y aprobó para hacer daño, hubiesen quedado como miles de las injusticias que han vivido los ciudadanos de a pie. Me refiero al doctor Vicente Archibold Blake, catedrático de la Universidad de Panamá y de la USMA, consultor, escritor y humanista. Sin él, quienes buscan justicia hoy día en dicho organismo supranacional, teniendo como base al precitado caso, no tendrían referente.

El primero de febrero del año en curso, se cumplieron veinte (20) años de haber sido dictada la primera sentencia que condena al Estado panameño por parte de la Corte interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en el caso conocido como Ricardo Baena y otros –vs- Panamá, por violaciones a los derechos sociales (derechos laborales). Para los juristas y jurisconsultos que valoran el trabajo que cuesta hacer y que se haga justicia; a los que aman la rectitud y no el pillaje ni el servilismo al poder, no podía pasar desapercibida la fecha. A ellos, nuestra gratitud eterna por sus valientes esfuerzos y publicaciones, para que no quede en el olvido la perversidad de algunos seres, quienes abusando del poder en sus gobiernos, han cometido execrables daños a la salud pública y a sus semejantes.

