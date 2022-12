Valencia economiza el espacio de su cementerio instalando placas solares encima de sus nichos

Juan Ribó, alcalde de Valencia, ha explicado la razón por la que han seleccionado los cementerios como lugar en el que colocar las placas solares: “ Las ciudades no suelen tener tanto espacio como para una instalación de este tipo , pero detectamos una oportunidad de espacio en el techo de los nichos, que no ahora tienen ninguna utilidad, y que, sin embargo, tienen una buena orientación para instalar placas solares”

You May Also Like