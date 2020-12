Valencia, Andalucía, Galicia y Madrid suman nuevos casos y llega ya a 17 países

Esta nueva variante más contagiosa del virus está viajando de país en país y muchos empiezan ya a asumir que se van a reportar casos. Estados Unidos registró en el estado de Colorado el primero caso en todo el país , correspondiente a un hombre de más de 20 años que no había viajado a ningún sitio recientemente. Por su parte, Canadá informó el lunes de dos personas con la nueva cepa que además no habían estado en el extranjero. México todavía no lo ha confirmado, pero asegura que “la variante ya se había detectado desde septiembre, aunque se notificó la primera semana de diciembre”.

You May Also Like