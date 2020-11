Vacunas y vacunación | La Prensa Panamá

No conocemos aún el grado de eficacia diferencial según edad, etnia, sexo, enfermedad sintomática vs. asintomática, carga viral en nasofaringe, grado de contagiosidad y en condiciones de incumplimiento de medidas de bioseguridad en el mundo real (efectividad). Pese a que la luz al final del túnel está a la vuelta de la esquina, poco importa contar con vacunas muy eficaces (más del 90%), si solo la mitad de la población se las aplica, porque ante el rechazo, la efectividad no pasaría del 50%.

