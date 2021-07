Vacunas ganan batalla contra las variantes

Informes del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, muestran que la mayoría de los casos nuevos, hospitalizaciones y muertes por la Covid-19 se encuentran entre personas no vacunadas. Desde el 7 de diciembre de 2020, cuando las vacunas estuvieron disponibles por primera vez, hasta el 7 de junio de 2021, el 99.6% de los casi 437 mil casos del condado eran de personas no vacunadas, reportó el diario Los Angeles Times.

La directora de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Ivonne Torres Atencio, manifestó que, ante esta situación, de circulación de las variantes, lo importante es vacunar pronto a la mayoría de la población, porque, independientemente de los linajes, si estos no encuentran individuos susceptibles, no habrá propagación efectiva.

Una publicación de marzo pasado en la revista científica New England Journal of Medicine señala que la vacuna de Pfizer/BioNTech es “altamente” efectiva contra la variante de origen amazónico denominada Gamma.

Científicos panameños coinciden en que es importante vacunar pronto a la gran mayoría de las personas, porque, independientemente de la variante, si no encuentra individuos susceptibles, no habrá propagación efectiva.

