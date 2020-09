Vacunas, entre mitos y falsedades: Digna Wong

Recordemos que para que una vacuna pueda licenciarse es primordial que se haya verificado su seguridad desde las primeras fases clínicas. También hemos escuchado que no es necesario vacunarse, ya que esta es una enfermedad que no mata o que si te vacunas contra la influenza ya estás inmunizado contra el SARS-CoV-2. El mensaje que deseo transmitir a la población es que no creamos todo lo que escuchamos o vemos en internet. La mejor forma de estar bien informado es leyendo artículos de buenas fuentes.

Un sin fin de falsedades se comentan en torno a la vacunación contra SARS -CoV-2. Entre las más frecuentes está que produce modificaciones genéticas y que la vacuna que emplearemos en el ensayo clínico puede producir la enfermedad de Covid-19. [Pero] es importante aclarar que esta la vacuna que estamos investigando no está basada en virus vivos atenuados, así que esto no es posible. Otros bulos son que las vacunas contienen microchips para controlar los movimientos de las personas o que tienen metales tóxicos.

Aclaró a la población que la vacuna contra la Covid-19 que están investigando no está basada en virus vivos atenuados y no es posible que produzca la enfermedad. Tampoco contiene ningún microchip. “Hay un sin fin de falsedades”, dijo.

