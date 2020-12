Vacunas alientan a viajeros | La Prensa Panamá

“Esperamos que el próximo verano sea mucho mejor que este año, pero no normal”, señaló en una entrevista Andrew Nocella, director comercial de United Airlines Holdings Inc. “Creemos que 2022 probablemente es el mejor año”.

Existen otras razones por las que una recuperación podría no ser rápida. La magnitud del colapso de este año no tiene precedentes y abundan los riesgos, desde cuellos de botella en la distribución de vacunas hasta mutaciones del virus.

