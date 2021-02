Vacunando ando… | La Prensa Panamá

Otra duda son los niños. De acuerdo con los estudios y la experiencia obtenida, no parece haber ningún problema en mayores de 16 años. Antes de esa edad, aún no hay resultados específicos, por lo que se les mantiene fuera de los programas hasta que haya evidencia de efectividad y seguridad.

Hay dudas sobre si las embarazadas deben vacunarse. Hasta el momento, si bien no hay estudios específicos, con más de cien millones de personas vacunadas en el mundo, las mujeres que recibieron la vacuna sin saber que estaban embarazadas (mas de 20,000 registradas, solo por el grupo de Fauci), no parecen tener mayores complicaciones. Sin embargo, es preferible esperar resultados concluyentes antes de iniciar una campaña masiva de vacunación durante el embarazo.

Todos los cuentos que circulan en las redes sobre los peligros de vacunarse, la manipulación del DNA, los chips 5G y que no han sido probadas en humanos, no tienen absolutamente ningún fundamento. Son simples teorías de conspiración que solo merecen ser vistas como un ejemplo de las tonterías que pueden ocurrírsele a algunas personas. Hay quienes aman las conspiraciones. Y cuanto más truculentas, mejor.

He recibido muchas llamadas de personas que preguntan si teniendo enfermedades previas, deberían vacunarse. Mi opinión es que, justamente por tener todas esas enfermedades previas, no pueden darse el lujo de no vacunarse. Cuanto mayor sea el riesgo de tener Covid grave y complicaciones, más necesario es evitar la enfermedad a toda costa.

Siempre he pensado que si hay algo en salud pública que Panamá sabe hacer bien, es vacunar. Tenemos experiencia en programas de vacunación y confío que eso permitirá que el programa fluya como está programado, según la disponibilidad de las vacunas que, en realidad, no depende directamente de las autoridades panameñas, sino de la velocidad a la que se pueda suplir una demanda cada vez más mayor.

You May Also Like