Vacunados en el extranjero tienen condiciones para recibir su segunda dosis

Para Nieto, saltarse el orden establecido o priorizar sobre los que aún no han recibido la vacuna no es aceptable. Cada uno debe colocársela en la fase que le corresponde y sin juega vivo, indicó.

El disgusto de la población radica en que el plan nacional de vacunación contra la enfermedad Covid-19, presentado originalmente en enero pasado, no se está cumpliendo, y aún no se vacunan a los adultos mayores del interior del país. El sinsabor de la población comenzó con la incorporación de los docentes y administrativos de los centros educativos del país —que eran parte de la fase 2, etapa 2A—, antes de los pacientes crónicos.

