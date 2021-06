Vacunación VIP para Pérez Balladares y su familia

Acto seguido, este diario le preguntó si había logrado hablar con Miss Copete. Respondió que ella estaba en un tema del Programa Ampliado de Vacunación y que no le había contestado. Al cierre de esta edición, Ruiz no volvió a responder.

La pregunta quedó sin respuesta. En su lugar, dijo: “Estoy en el Gabinete. A él mismo llamaré, al terminar, y que me diga. Es algo de lo que me entero por ti”.

-”Por supuesto. Lo averiguo. Ella [Copete] es muy disciplinada (…). Yo la he visto trabajando muy formal y apegada al plan. No creo eso. Es gente que quiere dañarla. Esa mujer no duerme, trabaja casi 16 horas al día. Igual lo averiguo, pero estoy segura de que debe ser falso. Fortalezcamos y apoyemos a las enfermeras. Son la médula espinal de este proceso de vacunación”, respondió.

You May Also Like