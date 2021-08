¿Vacunación obligatoria? ¡No! Pero sí…

Ya se sabe de sobra que las vacunas en general, y las dos que tenemos disponibles en Panamá en particular, son tremendamente seguras y con altísima eficacia para lo verdaderamente importante, que es prevenir casos graves, hospitalizaciones y muertes. Como en todo proceso científico, el conocimiento se irá modificando, conforme se adquiera más información proveniente de ensayos debidamente controlados. Pero lo que no puede aceptarse de ninguna manera es que se siga mintiendo sobre la vacunación y más si al mismo tiempo se defiende el uso de medicamentos que han sido descartados desde hace meses por inútiles y peligrosos, pero que nuestras autoridades insisten en usar basados en supuestos “datos locales” que nadie ha visto y nadie ha publicado.

Independientemente que a los médicos nos parezca absurdo que el capricho de no vacunarse o no usar mascarilla pueda costarle la vida a otras personas y que ese discurso pueda sonarles “repetitivo, cansón, molesto, parsimonioso, irreverente, indigno e irrespetuoso”, se hace difícil defender una leguleyada contra medidas que claramente van a beneficiar a muchos, aunque implique la “sumisión” de cuatro pelagatos.

Los más originales de todo me siguen pareciendo los que insisten que las vacunas son parte de una agenda malvada que llaman “nuevo orden mundial”, tramada por los Illuminatis y los masones, que pretenden inyectarnos chips con el objetivo de controlarnos a través de la señal de las antenas 5G de los sistemas celulares. Hay que reconocerle a esta gente que tienen una imaginación muy fértil. Estoy seguro que escribiendo libretos para películas de ciencia ficción pudiesen hacer una carrera interesante. Resulta que en este grupo están personas como Bill Gates, George Soros, los Clinton, los Obama y quien sabe cuantos más. Esos Illuminatis tiene como plan maestro controlar a la humanidad a través de señales celulares de última generación. Con eso sabrán todo lo que hace cada persona que haya recibido la vacuna. Como si Bill Gates y toda esta gente no tuviesen nada más útil que hacer en su vida que andar escudriñando las locuras que se le ocurran a algún abogado panameño empapelado.

Finalmente, llegaron las vacunas que tanto nos habían estado prometiendo para finales de julio. Desde febrero, ha sido un lamento casi constante sobre lo mal que se estaba haciendo todo por no vacunar a mayor velocidad. El Minsa fue claro en decir que no se contaba con suficientes vacunas para suplir la demanda, lo cual causó todo tipo de quejas enfocadas en cómo se debía hacer para resolver el problema. De repente, la mayor parte de los panameños sabían más de distribución y adquisición de medicamentos que personas que han trabajado por años en el desarrollo de vacunas con las empresas más prestigiosas del mundo en ese tema.

