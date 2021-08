Vacunación expone necesidad de más datos sobre el proceso

Además, sostuvo que se deben ofrecer todos los datos, no solo de la Covid-19, sino de las otras enfermedades infecciosas y no transmisibles. Debemos poder acceder a la información de una manera ágil, rápida y en tiempo real; no puede continuar manejando la data manualmente y cerrada, sin compartir ampliamente, añadió Calvo.

El Minsa informó el pasado 27 de julio que más del 95% de los pacientes hospitalizados en salas o unidades de cuidados intensivos (UCI) no estaban vacunados, sin embargo, no incluyeron el denominador (total de hospitalizados) y el numerador (casos de Covid-19).

