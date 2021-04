Vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas inicia el miércoles

No obstante, el gobierno salvadoreño no ha hecho público el costo de las vacunas que ha adquirido.

No obstante, Bukele no aclaró por qué no se utilizarán para este fin los módulos de vacunación en los que el Gobierno hizo un millonario gasto meses atrás. En palabras del ministro de Salud, Francisco Alabí, en el mes de enero, la estrategia sanitaria cuyo costo él mismo fijó en $5 millones, y por la cual ha recibido críticas del mismo cuerpo de médicos y enfermeras, “no implica solo colocar un cubo”, alegó.

