Vacunación clandestina: Matías Pérez Escudero y el caso de 2014

No he sido, ni socio, ni abogado, ni he tenido absolutamente ningún tipo de vínculo ni comercial ni profesional con ningún MATIAS.

Vallarino se desligó del asunto ayer en Twitter. “Absolutamente falso. No he sido, ni socio, ni abogado, ni he tenido absolutamente ningún tipo de vínculo ni comercial ni profesional con ningún Matías. Quienes han expresado eso y 1000% seguro sin capacidad de sustentar semejante mentira dolosa serán inmediatamente querellados”, tuiteó.

You May Also Like