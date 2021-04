Vacuna Patria: México prevé que tendrá lista su vacuna contra la covid-19 antes de que acabe el año

“Imagínense cuánto nos va a significar esta vacuna”, ha insistido el presidente. “No es poca cosa, porque ahora los que producen vacunas deciden si permiten que salgan de sus territorios o no, hay países que no lo han permitido, y esta vacuna es para México y otros países”. López Obrador ha asegurado además que el vial producido en el país costará menos de los adquiridos hasta el momento y será un producto “de calidad”. Ningún país de América Latina ha desarrollado de momento su vial propio. Solo Cuba ha alcanzado la fase 3 con dos proyectos de vacuna y espera tener lista al menos una para el verano.

