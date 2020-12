Vacuna del COVID-19 provoca reacciones encontradas en Rusia

“La vacuna tiene unos meses (…) No se saben los efectos a largo plazo, su efectividad no se ha demostrado”, dijo.

Algunos trabajadores médicos y profesores entrevistados por The Associated Press expresó su escepticismo por la vacuna porque no se han completado las pruebas.

La Agencia Europea del Medicamento dijo no haber recibido una petición de los fabricantes para solicitar su autorización en la Unión Europea, pero se han compartido algunos datos con la Organización Mundial de la Salud. La agencia de la ONU no suele autorizar vacunas por sí sola, y espera al veredicto de agencias reguladoras. Según medios, se está considerando el empleo de la vacuna rusa en un proyecto global liderado por la OMS para distribuir vacunas contra el COVID-19 a los países más pobres.

