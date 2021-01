Vacuna de Sinovac muestra 78% de efectividad en ensayo en Brasil

La tasa de protección, confirmada por funcionarios del estado de Sao Paulo, se derivó de los últimos ensayos de fase 3 realizados por Sinovac en Brasil que involucraron a cerca de 13,000 participantes. El rango de efectividad es inferior al de 95% obtenido por las vacunas de ARNm desarrolladas por Pfizer Inc. y Moderna Inc.

You May Also Like