Vacuna de J&J crea menos anticuerpos contra la variante Delta, revela nuevo estudio

La variante Delta representa 83% de los casos secuenciados genéticamente en Estados Unidos, dijo el martes la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, en una audiencia en el Senado. Si bien las vacunas de ARN mensajero de dos dosis de Pfizer Inc. y Moderna Inc. también produjeron menos anticuerpos contra la cepa delta altamente transmisible, la reducción fue menos dramática, encontró el estudio.

