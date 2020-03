Vacuna de inteligencia emocional | La Prensa Panamá

Otra consecuencia negativa es la de no manejar adecuadamente la ansiedad, o sea, el estado de agitación, inquietud o zozobra en una persona, ya que se libera cortisol hormona de naturaleza corticoide que es producida por las glándulas suprarrenales en respuesta al estrés, lo que puede reducir la capacidad de respuesta del sistema inmunológico cuya función principal es defender, responder y eliminar cualquier amenaza para nuestro cuerpo ya sea virus, bacterias o cualquier otro agente infeccioso que no reconozca como propio. Por estas razones es primordial responder con inteligencia emocional ante esta crisis de salud pública mundial. Hay que asumir un rol de solidaridad con apego a los sentimientos de vivir en comunidad, ser emocionalmente inteligentes, reconocer necesidades reales, evitar pensamientos paranoicos y catastróficos, modificar conductas compulsivas, filtrar la sobreinformación de noticias falsas, mantener el distanciamiento social y demostrar nuestro amor al prójimo. Debemos ser optimistas y mantener la calma y sobre todo tener confianza en nuestros sistemas de salud pública conformados por el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social.

You May Also Like