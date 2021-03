Vacuna de AstraZeneca, sin evidencia de relación con eventos trombóticos

Es clave que no se pierda la confianza en las vacunas, ya que es la única forma de acabar con esta pandemia, alcanzar la inmunidad colectiva o de rebaño en unos meses, y si tenemos un arma menos para acabar con esta situación nos vamos a exponer a confinamiento, intervenciones no farmacológicas y terceras olas del virus, acotó.

Subrayó que es importante conocer que la incidencia de estos eventos en las personas vacunadas es superior, igual o inferior a la de los grupos no vacunados, y eso se puede hacer históricamente antes de que ocurra la vacunación o comparándolos con las personas no vacunadas en el momento actual.

