Vacuna covid de Novavax muestra 93% de eficacia contra variantes

La vacuna utiliza una tecnología de proteína recombinante, también utilizada en la vacuna experimental desarrollada por Sanofi y GlaxoSmithKline Plc. Con más de 90%, la eficacia general de la vacuna se acerca a las tasas reportadas para las vacunas de ARNm desarrolladas por Pfizer Inc.-BioNTech SE y Moderna Inc., y para la vacuna Sputnik V de Rusia, que utiliza tecnología de vectores virales. Sin embargo, los inmunólogos tienden a advertir que no se comparen resultados de eficacia en diferentes ensayos, ya que las condiciones y los métodos de evaluación no son los mismos.

