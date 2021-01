Vacuna contra la Covid-19 llega a los hospitales privados

“En condiciones ideales (sin desabastecimiento), lo más sensato sería ajustarse a como se hicieron los estudios, especialmente los de Pfizer y Moderna. No obstante, esas empresas decidieron intervalos más cortos de lo tradicional para dar segunda dosis (3 y 4 semanas), meramente por la situación apremiante de la pandemia, porque de no ser así, lo más seguro hubieran elegido tiempos más largos como se hace con todas las vacunas contra otras infecciones”, manifestó Sáez Llorens.

You May Also Like