Vacuna contra coronavirus. La llama Winter sería clave para crear cura

Los investigadores vincularon dos copias de un tipo especial de anticuerpo producido por las llamas para crear uno nuevo “que se une firmemente” a la proteína Spike del coronavirus , que es clave para que esta penetre en las células humanas. Las pruebas iniciales in vitro indican que el nuevo anticuerpo bloquea a los virus que tienen dicha proteína para que no infecte a células en cultivo, según explica la Universidad de Texas en un comunicado.

