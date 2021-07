Vacuna Abdala: 100% eficacia ante la enfermedad severa y la muerte en su ensayo fase III

De acuerdo con Ayala Ávila, este estudio pasa por recoger los datos de todos los municipios, que abarca un universo de más de 300 mil personas. “O sea, se escala el estudio clínico de 30 mil-40 mil a 300 mil o más sujetos. Esto, además, tiene una metodología científica, hay que hacer las bases de datos en todos los municipios vacunados, de los vacunados, cuántas dosis recibieron, de los no vacunados, por qué no se vacunaron, y entonces calcular y controlar estadísticas para obtener el dato de efectividad. Pasa también por registrar todas las personas que tuvieron un SARS-CoV-2 positivo, cómo evolucionaron… El dato en estos momentos, se está recogiendo, para poder como un estudio científico más, darlo a conocer”.

En ese sentido, la experta agregó que ya está planificado un estudio de la medición de la efectividad de la vacuna. Explicó que si bien la eficacia se mide en escenarios de estudios clínicos con condiciones ideales de investigación, la efectividad se refiere a la evaluación en la vida real, es decir cómo se comporta la vacuna luego de que son inmunizados un gran número de individuos, donde no hay grupos controles sino que se refiere a los no vacunados por determinadas causas.

Reiteró que la eficacia se ha evaluado 14 días o más, luego de administrada la última dosis de la vacuna. “Luego de que se recibe esta última dosis, su sistema inmune se expresa, según los análisis realizados, 14 días o después, por lo que hay que vacunarse y después de este tiempo es que tendremos los anticuerpos para en el caso de que nos enfrentemos al virus, estemos en mejores condiciones para no enfermar y no pasar a etapas severas o críticas de la enfermedad”, explicó la científica.

Por otra parte, dijo, conocer además que no solo completar este esquema es un requisito imprescindible para, en caso de que seamos SARS-CoV-2 positivo no pasar a etapas severas de la enfermedad.

