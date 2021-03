vacuna a toda su población adulta y apenas registra contagios

Gibraltar está cada vez más cerca del final de la pandemia y de recuperar la normalidad. Desde este domingo, ya no es obligatorio el uso de la mascarilla en espacios abiertos y, desde este jueves, la población no está sujeta al toque de queda impuesto hasta entonces entre las 0.00 horas de la madrugada y las 6:00 horas del día siguiente.

You May Also Like