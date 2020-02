¡Va con todo! Metro de Panamá adjudica licitación para construcción de Línea 3

Metro de Panamá, S.A. informó, hoy 4 de febrero, en el Portal de Panamá Compras, la resolución número MPSA-30-2020, q ue adjudica al Consorcio HPH Joint Venture -integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.- la Licitación por Mejor Valor con Evaluación Separada para la construcción y puesta en marcha de la Línea 3 del Metro.

