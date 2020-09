va al vestuario para sacar a Dier del baño en pleno partido y tiene un enganchón con Lampard

José Mourinho acaparó todas las miradas durante el partido de la Carabao Cup entre el Tottenham y el Chelsea, que terminó con victoria para los ‘spurs’ en la tanda de penaltis, ya que protagonizó dos anécdotas que han dado la vuelta al mundo. Tuvo un encontronazo con Frank Lampard y, después, se fue al vestuario en pleno partido para sacar a Eric Dier del baño.

Lo primero fue el enganchón entre el entrenador portugués y el que fuera su pupilo cuando Mourinho dirigía, precisamente, al Chelsea. Ambos tuvieron sus más y sus menos durante el choque y llegaron a discutir acaloradamente y a encararse con el cuarto árbitro, gesticularon continuamente y Mourinho llegó a señalar a Lampard que dejara de protestar y se fuera al banquillo.

La cosa no quedó ahí, ya que el excentrocampista del Chelsea no se amedrentó y también increpó a Mourinho, a quien mandó callar y retirarse de su presencia.

Eso sí, la gran anécdota del choque llegó a menos de 20 minutos para el final del mismo, cuando Eric Dier sintió la llamada de la naturaleza y dejó el campo para irse corriendo al servicio. Esto no gustó a Mourinho, que veía cómo el Chelsea ponía contra las cuerdas a su equipo.

Es por ello que el entrenador luso se dirigió al vestuario para sacar al jugador del baño y hacer que volviera al césped, algo que terminó siendo providencial, ya que, nada más regresar al verde, Dier desbarató una clara ocasión del conjunto ‘blue’.

😲 ¡PERO QUÉ CRACK! 😅 Mourinho se fue derecho a vestuarios para ir a buscar a Dier… ¡y gracias a eso acabó cortando un contragolpe CLAVE! 😅 pic.twitter.com/8ugYqd78TB — DAZN España (@DAZN_ES) September 29, 2020

Mourinho habló de la curiosa situación y explicó que “tuvo que irse, no tuvo ninguna otra posibilidad. Tal vez sea algo normal cuando estás completamente deshidratado, que es el caso. Tuve que presionarlo para que regresara, pero es un gran ejemplo para todo el mundo. Si a las autoridades no les importan los jugadores, a mí me importan”.

Dier también admitió tras el choque que “José no estaba contento, pero no había nada que yo pudiera hacer al respecto, la naturaleza llamaba. Escuché que hubo una oportunidad para el Chelsea mientras estaba fuera de la césped, pero afortunadamente no anotaron”.

Pero aún faltaba la guinda final, ya que Dier fue reconocido con el premio al jugador del partido y él lo celebró colocando el trofeo sobre el inodoro y publicando una foto en sus redes sociales. Genio y figura,