El deporte no suele formar parte de los temas predilectos del informativo de Martín, y no ha dejado pasar la oportunidad de recordarlo en el mismo vídeo. “Como noticia… va a fichar a alguien… Pues espero que sea importante, porque me habéis molestado para esta mierda… Pero bueno, que va a haber ‘announce'”, remata.

A media mañana de este lunes, en el twitter del conjunto ilicitano apareció el presentador para hacer un “avance especial de deportes”. “Me ha llegado una información especial y es que el Elche va a fichar a alguien . Va a haber un ‘announce’, que es lo que se dice. No es relleno, porque hay ojitos”, bromea, antes de admitir que no sabe imitar ese emoticono.

