¡Uy, qué suerte! | La Prensa Panamá

Por buena suerte (al no ser los primeros atacados), buen manejo y magníficas comunicaciones, la población panameña no está desprevenida. Si seguimos las recomendaciones del equipo de especialistas a cargo de esta situación, de admirable desempeño, por cierto, podemos lograr que los contagios se manifiesten gradualmente, siguiendo la ola menos peligrosa.

