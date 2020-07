¡Uy! Aurelio Tamayo y Leribeth Solís no se reconciliaron

Sí. Hace algunos días el cantante panameño confirmó la ruptura de su compromiso con la madre de su hija menor, Rafaella, pero este pasado miércoles, ellos compartieron tiempo en familia, así bien felices, jugando con su princesa, y ambos dejaron ver el momento agradable que pasaron juntos en sus historias de Instagram, por lo que muchos pensaron que la separación había terminado y que todo se trató de otra crisis de pareja. Pero, lamento informarles que no, no hay reconciliación y cada uno sigue por su lado.

You May Also Like