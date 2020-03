Utopía o distopía educativa

Es la era de Acuario. El tiempo es un activo no renovable. Cada niño y niña debe tener conciencia de la enorme responsabilidad que tiene. Esta responsabilidad inicia con el compromiso del hogar. La escuela ya no solamente es la segunda casa. La Casa es hoy la primera escuela. De lo que ocurra en casa dependerá el aprendizaje de calidad de millones. No desperdiciemos la oportunidad. Aprendamos con disciplina, auto motivación y propósito. Nuestro futuro es nuestro presente.

El capital humano es el activo más valioso de un país. Ser parte de la transformación digital es clave para ser competitivos a nivel mundial. Hace 2 años escuché a una de las emprendedoras panameñas más exitosas de los últimos 5 años, Min Chen, advertir: “No estamos en una era de cambios , estamos en un cambio de era”. Es una era en la que los avances tecnológicos surgen exponencialmente, en la que no hay tiempo que perder, en la que el entorno y el mercado cada vez más exige profesionales capacitados en las últimas tecnologías, y nos piden estar preparados para trabajos que aún no existen.

