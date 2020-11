Usuarios frustrados con Apple en el debut del iPhone 6

Daniel Zennon abordó el tema con humor: “Así que Apple pone el álbum de U2 en el teléfono de todo el mundo y después les dice que no tienen suficiente espacio para la actualización del iOS8”, tuiteó en referencia al disco “Songs of Innocence” de la banda de rock irlandesa que Apple instaló automáticamente hace unos días en sus dispositivos, sin permiso de los usuarios.

You May Also Like