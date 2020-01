Usuarios del Metro Bus, a la deriva

Después de que suspendiera el paro por parte del sindicato de operadores del Metro Bus, el caos en las paradas fue inevitable. Paradas abarrotadas, largas filas, quejas y una leve llovizna acompañaron a los cientos de usuarios del transporte público. En la vía Simón Bolívar (Transístmica), justo frente a la parada del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social, una gran muchedumbre aguardaba por conseguir un transporte que les permitiera trasladarse a sus respectivos trabajos y hogares. Sin embargo, a una hora de haberse levantado la medida de paralización de labores se mantenían en espera. El desorden en la Gran Terminal de Albrook era de grandes proporciones; los usuarios se quejaban por el hecho de que a pesar de pagar el pasaje por adelantado la empresa Mi Bus, operadora administrativa del Metro Bus, no les pueda garantizar un servicio de calidad y eficiente. Muchas personas tenían hasta más de dos horas de pie esperando para ser transportados. En otras zonas como el distrito de San Miguelito y el área este de la capital (24 de Diciembre, Pedregal, Don Bosco) se denunció que los buses “diablos rojos” y los denominados piratas cobraron hasta dos dólares para transportar a las personas, lo que –según la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre– está totalmente prohibido. El incremento de los usuarios del Metro fue evidente, ya que incluso las personas que se dirigían hacia la zona este de la ciudad utilizaron el mismo para llegar hasta San Miguelito con la esperanza de encontrar un transporte que los llevara a sus destinos finales. Antenor Guadamuz, dirigente de los operarios, dijo a este medio que pedía disculpas a los usuarios por las molestias causadas. Añadió que una advertencia de paro de labores era la única manera para hacer efectivo el reintegro de unos 90 compañeros, aproximadamente. Advirtió que a pesar de que la medida de paralizar el transporte fue levantada, los conductores continuarán haciendo su lucha para que se les garanticen todas sus prestaciones laborales. Para ello se tiene prevista una reunión el próximo martes, en la que participarán, además del sindicato, representantes de la empresa Mi Bus y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Aún se debe definir el lugar y la hora. Ante esta situación, este diario buscó los planteamientos de la empresa, pero no han emitido comentarios.

