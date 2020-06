Usuarios de TikTok juegan mala pasada a la campaña de Trump en Tulsa

Este domingo, Parscale publicó un comunicado en el que cuestiona el impacto de los usuarios de TikTok sobre el mitin de Trump. “Los izquierdistas y los trols en línea están celebrando una victoria y pensando que de alguna manera afectaron la asistencia al mitin, no saben de qué están hablando o cómo funcionan nuestros mítines”, escribió. Y añadió: “Inscribirse para un evento significa que has confirmado tu asistencia con un número de teléfono celular, y constantemente eliminamos números falsos, como lo hicimos con decenas de miles en la concentración de Tulsa, al calcular nuestro posible grupo de asistentes. Estas solicitudes falsas de entradas nunca influyen en nuestro pensamiento ”.

Un esfuerzo coordinado se tejió en TikTok durante los días previos al mitin de Trump este sábado, en el cual se alentaba a las personas a registrarse en línea para el evento gratuito y no asistir. TikTok normalmente es considerada una plataforma para adolescentes, y no necesariamente una de acción política.

