“Usted puede ser el presidente del país más grande del mundo y, sin asco, el virus penetra”, Cortizo

“No me voy a cansar de cerrar en cada lugar que visite con este mensaje, porque tenemos que cuidarnos nosotros mismos, porque el gobierno no puede tener un funcionario al lado de cada ciudadano”, indicó.

Advirtió que hay algunas provincias que están repuntando. “Ojo, Herrera, cada provincia, cada persona, tiene que cuidarse. La autodisciplina en esta batalla es fundamental: no hay margen para bajar la guardia, no podemos jugar muerto”.

Además, comentó que la actual etapa que vive el país podría ser la “más crítica”, por lo que recomendó no dejar de “cuidarnos”. “De eso se trata, de estar unidos contra el virus, pero también significa que no usar mascarilla es señal de indiferencia, es jugar muerto, es ser aliado del virus y de las funerarias”, resaltó el mandatario.

