¿Uso del aire acondicionado es un factor de contagio alto de covid-19?

Para Nardell, estar en exteriores o mejorar la ventilación de un lugar puede ayudar a que la transmisión por aire sea menor. Sin embargo, es difícil ventilar espacios que no están diseñados para eso, como pisos de oficinas en edificios corporativos que no tienen ventanas que puedan abrir, por ejemplo.

No obstante, el especialista no contempla las políticas en estos estados que fueron criticados por reabrir su economía demasiado pronto, como otro factor a considerar.

You May Also Like