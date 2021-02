Uso de tarjeta de débito en Panamá aumentó un 44% en el último trimestre de 2020

* Si tienes que usar un cajero automático, ten presente cuáles son los que están en la red de tu banco y no requieren que pagues por su uso. * Para evitar pagar de más, elige el cajero automático más conveniente, cerca de donde resides y trabajas, que esté en la red de tu banco y no requiera que pagues de más. * Averigua cuál es la cuota o pago que tienes que hacer para usar tu tarjeta de débito en cajeros automáticos de otra red o institución.

*Debes estar siempre al tanto del saldo que tienes en tu cuenta bancaria y del monto de fondos disponibles. No olvides considerar los cheques que aún no se han cobrado en tu cuenta. *Una forma eficiente para conocer tu saldo es el servicio de banca por Internet , que te permite manejar tus compras con la tarjeta de débito, cheques y pagos de cuentas al mismo tiempo. Así, podrás administrar todo lo que entra y sale de tu cuenta en un sólo lugar.

