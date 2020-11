Usma investiga fraude en elección estudiantil

Ana Matilde Gómez, quien también fue candidata presidencial independiente y exdiputada, habló ayer a este medio en su condición de decana. Dijo que la facultad de Derecho tiene 628 estudiantes y ha graduado más de 3 mil abogados que han dado signos de honestidad y transparencia, por lo cual una acción de un grupo no define a todos. Señaló que se hará lo que corresponde en cuanto a procesos disciplinarios, no solo por la propia dignidad institucional, sino por las lecciones correctivas al estudiantado.

