USMA, 55 años de ejercicio académico como universidad católica

Con el respaldo del Órgano Ejecutivo, y de distinguidos diputados, se pudo llevar adelante la iniciativa, que cristalizó en el Decreto de Ley No. 16 del 11 de junio de 1963, que abría paso a la educación superior particular en Panamá.

La argumentación, planteada ante el Órgano Legislativo, no fue fácil, pero se pudo sostener y salir adelante. La educación superior particular venía a satisfacer una necesidad que respondía a las demandas de la época.

