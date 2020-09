Usarán FECE para material impreso

“Nosotros como asociación de padres de familia podemos apoyar, sin embargo al principio de todo esto dimos alrededor de 7 recomendaciones que no fueron tomadas en cuenta en la mesa del diálogo. Una de esas fue que se implementara la partida del FECE para que cada colegio hiciera su logística y pudiera avanzar en la educación y los colegios que no pudieran, hicieran hermandad con otros y se nos dijo que el gobierno iba a cumplir con eso y a la fecha que vamos todavía estamos esperando ese plan”.

Aldo Bazán, de la Asociación de Padres y Madres de Familia Organizados de Panamá Centro aseguró que no han recibido los cuadernillos y las guías en las escuelas ubicadas en este y en otros sectores aledaños, cuando se habló de 30 millones dólares para la impresión de estos textos para las clases a distancia y no se ve respuesta ni resultados.

