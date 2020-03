¿Usar o no usar una mascarilla? El dilema por resolver en tiempos de pandemia | Noticias Univision Salud

¿Por qué no lo recomiendan a la población general? Porque no hay suficiente evidencia científica que lo avale e incluso hay indicios de que puede llegar a ser contraproducente ya que muchas personas no las usan correctamente y además estos tapabocas les dan una falsa sensación de seguridad, haciendo que descuiden otros aspectos de higiene como el correcto lavado de manos que son mucho más esenciales.

