Uruguay, en directo: resumen, clasificación, goles y resultados del Mundial de Qatar 2022

Ghana y Uruguay se juegan el todo por el todo en un último partido de fase de grupos de infarto, y no sólo por encontrarse el pase a octavos en liza. Es obvio que los uruguayos irán con todo a por la victoria para superar precisamente a Ghana en la clasificación, aunque estarán pendientes de lo que haga Corea del Sur contra Portugal . Sin embargo, Ghana no será menos y buscará defender su puesto provisional en octavos, pero también vengar la memoria y el orgullo de su selección . En Sudáfrica 2010, una mano de Luis Suárez bajo palos (con el posterior penalti fallado) ‘echó’ del Mundial a la selección africana, que tiene una gran oportunidad de redimirse más de 12 años después.

