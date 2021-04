Uriel Antuna recibe abucheos de aficionados en el Akron

Un día después que Antuna expresó su deseo de regresar al futbol europeo, por encima de ganar un título con Chivas, los aficionados le reclamaron al delantero

Uriel Antuna recibió abucheos de los aficionados de Chivas que asistieron al estadio Akron en el partido de la jornada 15 ante Tijuana, luego que un día anterior se conocieron declaraciones del delantero donde prefería emigrar al futbol europeo que ser campeón con Guadalajara.

Uriel Antuna fue abucheado por el público de Guadalajara. Imago 7

Apenas en los primeros minutos los silbidos y reclamos en forma de gritos retumbaron en el estadio Akron, cada vez que Antuna recibía el balón de sus compañeros.

Durante la presentación del jugador, la afición no se hizo esperar y comenzó a abuchear al atacante rojiblanco, y mostraron su inconformidad tras las declaraciones emitidas por el atacante.

En los momentos en los que el delantero tocaba el esférico, la gente nuevamente comenzó los abucheos sobre el jugador, situación que se ha vuelto recurrente en el Estadio Akron, pues José Juan Macías también recibió abucheos durante el Preolímpico de Concacaf.

Los aficionados no cesaron en expresar su malestar con Antuna, pues durante los 73 minutos que estuvo en la cancha se escucharon los abucheos contra el delantero.

Cerca del final del encuentro, la afición comenzó a exigir la salida de Uriel Antuna del terreno de juego, y apenas una minutos después Víctor Manuel Vucetich determinó enviar a la banca al delantero, y Sergio Flores los sustituyó.

Ayer por la tarde, las declaraciones de Antuna se dieron a conocer en un popular canal de YouTube, en donde criticó a la afición del Guadalajara asegurando que no comprendía los reclamos en su contra y de sus compañeros.

“Por ejemplo: a mí me tocó el primer torneo que me abuchearon y el siguiente torneo fui de los que más goles aportó al equipo, y ahí no decía nada la gente, pero en un partido que diste malo te lo recuerdan. Después das una temporada muy buena y te están abucheando de nuevo, entonces dices: la gente está loca, ¿no? (risas) pero es futbol, es crecimiento, Chivas no va a dejar de ser el más gran de México y es algo a lo que te tienes que estar acostumbrando”

Además, Antuna aseguró que entre abandonar su carrera como futbolista o continuar su carrera con el América, preferiría jugar con el conjunto de las Águilas, situación que no cayó del todo bien en la afición del Guadalajara.

“Al América no creo, la verdad es que muy difícil, es que está complicado porque yo con 23 años te diría fichar por el América, pero con 23 años yo no me puedo retirar porque no tengo la vida resuelta, entonces al dar las dos opciones de no hacer nada o seguir jugando, la verdad está complicado, pero a mis 23 años preferiría ir al América que retirarme, porque sigue la vida, sigues creciendo o porque puede ser otro escalón para que te vean simplemente”, reveló en entrevista en YouTube con Zavalive.