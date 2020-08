Uribes retoma en septiembre las negociaciones con la baronesa Thyssen “No estamos en condiciones de ofrecer 7 millones”

El pasado mes de junio se conocía que el Ejecutivo prorrogaba hasta el próximo 30 de septiembre de 2020 la garantía del Estado para las 425 obras que forman parte de la Colección Thyssen. No obstante, en esta prórroga ya no aparecía la obra Mata Mua, de Paul Gauguin, de la que a principios del mes de junio se conocía que había salido del museo.

You May Also Like