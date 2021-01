Urge otro camino

El caótico panorama ya había sido pronosticado por el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra de Estados Unidos en un estudio titulado, “Covid-19: Shaping a Sicker, Poorer, More Violent, and Unstable Western Hemisphere”. En parte pertinente, el estudio señala que “la desaparición de miles de millones de empleos en la región y oportunidades en el sector informal, probablemente empujen a la delincuencia a una amplia masa de personas desesperadas, haciéndolas vulnerables al reclutamiento de grupos criminales”.

Para evitar catástrofes parecidas a las que viven hoy Cuba y Venezuela, abrumadas por la ruina económica, es imperativo que América Latina busque “otro camino”; pero para lograrlo “requerirá un grado de destreza tecnocrática y consenso político que lamentablemente ha sido esquivo en los últimos años”, apunta Moreno. De no hacerlo, la región se convertirá en una fuente de protestas callejeras, crisis políticas y crimen organizado, de cuyo impacto no escaparán las élites nacionales ni Estados Unidos.

