¡Ups! ‘Jimpín’ la pasa mal en cuarentena

Adán Jiménez, mejor conocido en el mundo del Chollywood, como Jimpín, no la está pasando muy bien que digamos encerrado en casa por el Covid-19.

Y es que para alguien que sufre de insomnio, hiperactividad y control estar en cuarentena no es nada fácil. Pero, mientras dura el encierro, le está metiendo duro duro a Tik Tok, hace como 500 por noche.

“He tenido mi buenos días mis distracciones por aquí y por allá. Pero he sido una persona responsable, me he comportado, me he mantenido a la raya, no he usado salvoconducto, ni salgo para hacer compras; en el día no puedo ni entrenar porque cancelaron la liga y no me gusta entrenar en casa porque siento que no hago nada”.

Jimpín mencionó que los deportes le dan balance a su vida y lo ayudan a dormir, pero ahora no puede, pero trata de sobrellevar la situación, porque su ritmo de vida era bien complicado y agitado

