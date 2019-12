El encuentro frente al Toulouse no fue uno más para el Niza, ya que ofreció un sentido homenaje a Paul Capietto, un ilustre aficionado del equipo que dirige Patrick Vieira y que era conocido como ‘el pastor’. Este icono del club solía viajar con su bicicleta roja, un objeto que no faltó en el sentido homenaje que se le brindó en los prolegómenos del encuentro.

